В нашей компании клиент может купить права на лодку в Чайковском, без сбора справок, длительного обучения и также самостоятельной сдачи экзаменов в государственной инспекции маломерных судов, мы оформляем права судоводителя на лодку под ключ.

МАЛОМЕРНЫМ СУДНОМ СЧИТАЕТСЯ ЛОДКА ИЛИ КАТЕР ДЛИННОЙ НЕ БОЛЕЕ 20 МЕТРОВ И ЧИСЛЕННОСТЬЮ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ НЕ БОЛЕЕ 12-ТИ.

Оформление прав на лодку в Чайковском через нашу организацию процесс быстрый и удобный для клиента, мы берем на себя сбор всех необходимых справок, выписок, оплату пошлин до получения клиентом готового удостоверения судоводителя на руки.

При этом за счет прямых взаимоотношений со всеми инстанциями, участие которых необходимо при оформлении прав на лодку в Чайковском, мы предлагаем приемлемые цены на услуги и отличную скорость оформления.

12000 рублей.

До 3-х рабочих дней.

Права на лодку будут оформлены белым, официальным путем, что позволит не переживать при любых проверках. Вместе с правами на лодку клиент получит свидетельство о прохождении курсов и медицинскую справку.

Бланк ГОСНАК.

Проводка в базе ГИМС МЧС.

Свидетельство из обучающего центра.

Медицинская справка.

Преимущество заказа у нас: Бланк ГОСЗНАК Оформление от 24 до 48 часов Стоимость 12000 руб. в не зависимости от категорий Аванс 1000 руб. Оформляем любые пути и категории Доставка до двери по всей территории РФ Отправка в другие страны

Этапы самостоятельного получения прав на лодку в Чайковском

Необходимо оформить медицинскую справку, которую получают в поликлинике или платном медицинском центре, стоимость в последнем начинается от 3000 рублей. Для получения данного документа необходимо заранее взять справки из наркологического и психиатрического диспансеров. Вторым этапом будет поступление в школу судоводителей на обучающий курс, в котором предстоит узнать устройство лодки, правила управления, отличающихся в зависимости от путей плавания. Обучение управлению маломерным судном, лодкой считается отдельной частью курса обучения и здесь может быть как основные часы плавания, так и покупка дополнительных часов с инструктором. Последней частью получения удостоверения судоводителя остается прохождение экзамена в ГИМС, где необходимо ответить на билеты с вопросами и продемонстрировать правильное управление лодкой. Если кандидат сдал все экзамены, то в течение недели он получает права на лодку в Чайковском.

Самостоятельное прохождение будет занимать от двух месяцев при стоимости всех пошлин, обучения и справки от 14600 руб.

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